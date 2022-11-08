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СМИ: Nokia попросила у США разрешения на поставку в Россию оборудования

Анастасия Колоскова
Экономика
СМИ: Nokia попросила у США разрешения на поставку в Россию оборудования
Фото: shutterstock

Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia запросил у Соединенных Штатов лицензию на поставки в РФ, чтобы перед уходом с российского рынка выполнить обязательства по заключенным ранее контрактам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

— Речь идет не о поставке оборудования для расширения сетей, а о запчастях, необходимых для поддержания нормального функционирования существующих сетей в течение трех лет, — отметил источник.

Он уточнил, что переговоры с заказчиками находятся на заключительной стадии.

По данным издания, запрос был направлен в Бюро промышленности и безопасности США (Bureau of Industry and Security; BIS) и финляндский МИД. Компании потребовалось разрешение от США из-за того, что часть патентов принадлежит американской компании Alcatel-Lucent.

В конце августа компания Nokia заявила о своих планах полностью прекратить работу на территории России к концу года. Она уточнила, что сохранит официальное присутствие в стране до тех пор, пока не будет завершено юридическое закрытие.

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