Nokia объявила о прекращении деятельности в России

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Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia заявил о своих планах полностью прекратить работу на территории России к концу года. Об этом стало известно в понедельник, 29 августа.

— К концу года подавляющее большинство наших сотрудников в России уйдут из Nokia, и мы освободим все наши офисы. Мы сохраним официальное присутствие в стране до тех пор, пока не будет завершено юридическое закрытие, — говорится в сообщении.

Формально компания будет существовать в России, однако лишь до окончания всех юридических процессов, передает РБК.

В апреля Nokia сообщила о решении прекратить сотрудничество с Россией на фоне проведения спецоперации на Украине.

29 августа швейцарская компания Logitech объявила о своем уходе с российского рынка. Производитель выразил надежду, что в ближайшее время все же вернется в Россию. Представитель пресс-службы компании Бен Старки объяснил, что уход связан с нестабильной ситуацией в мире.

Также стало известно, что датский производитель насосного оборудования Grundfos прекращает свою деятельность на территории России, а также Белоруссии. В ведомстве уточнили, что компания присутствует на местном рынке уже 23 года, но с начала марта была вынуждена приостановить деятельность в регионах.