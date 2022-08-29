Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Logitech объявила об уходе с российского рынка

Александр Афонин
Общество
Logitech объявила об уходе с российского рынка
Фото: imago images / allOver

Швейцарская компания Logitech объявила о своем уходе с российского рынка. Однако производитель надеется вернуться в РФ в скором будущем. Об этом сообщил представитель пресс-службы компании Бен Старки в понедельник, 29 августа.

— После приостановки поставок в Россию ранее в этом году мы продолжили пристально следить за ситуацией. К сожалению, обстоятельства не позволяют нам продолжить бизнес как ранее. Мы поддерживали наших сотрудников все это время, — сказал он.

Старки добавил, что причиной ухода стала нестабильная ситуация в мире. По его словам, возвращение компании обязательно случится, однако для этого необходимы «подходящие условия», передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что датский производитель насосного оборудования Grundfos прекращает свою деятельность в России и Белоруссии. Компания присутствует на местном рынке уже 23 года, но с начала марта была вынуждена приостановить деятельность в регионах.

Кроме того, один из крупнейших международных финансовых конгломератов Сitigroup объявил о поэтапном сворачивании розничного бизнеса и сотрудничества с малыми и средними предприятиями в России. Уточняется, что в компании работало примерно 2300 сотрудников.

Бизнес Россия рынок
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Нагорный
Алексей Нагорный

Соколиная Гора преобразилась

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Гаджеты украли лето, и не только…

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Все мнения
О проекте