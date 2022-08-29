Logitech объявила об уходе с российского рынка

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Швейцарская компания Logitech объявила о своем уходе с российского рынка. Однако производитель надеется вернуться в РФ в скором будущем. Об этом сообщил представитель пресс-службы компании Бен Старки в понедельник, 29 августа.

— После приостановки поставок в Россию ранее в этом году мы продолжили пристально следить за ситуацией. К сожалению, обстоятельства не позволяют нам продолжить бизнес как ранее. Мы поддерживали наших сотрудников все это время, — сказал он.

Старки добавил, что причиной ухода стала нестабильная ситуация в мире. По его словам, возвращение компании обязательно случится, однако для этого необходимы «подходящие условия», передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что датский производитель насосного оборудования Grundfos прекращает свою деятельность в России и Белоруссии. Компания присутствует на местном рынке уже 23 года, но с начала марта была вынуждена приостановить деятельность в регионах.

Кроме того, один из крупнейших международных финансовых конгломератов Сitigroup объявил о поэтапном сворачивании розничного бизнеса и сотрудничества с малыми и средними предприятиями в России. Уточняется, что в компании работало примерно 2300 сотрудников.