Астролог рассказала, для кого 2023 год станет особенно удачным

Фото: shutterstock

Астролог Елена Нолари рассказала, для каких знаков Зодиака 2023 год станет особенно удачным.

Для рожденных под знаком зодиака Овен 2023-й будет самым удачным годом за последние несколько лет. Успех будет сопровождать людей этого знака во всех делах.

Удача улыбнется и Тельцам. Кажущиеся со стороны медлительными и флегматичными, Тельцы в наступающем году почувствуют себя необыкновенно энергичными. Они смогут добиться картерных высот и других поставленных целей.

Близнецов в 2023 году ждет финансовое благополучие. Все важные решения, принятые Близнецами в 2023 году, будут только на пользу.

Для людей, родившихся под знаком Скорпиона, 2023-й будет крайне удачным и в делах, и в построении межличностных отношений, передает Life.ru.

Ранее астролог Екатерина Максимова рассказала, что ждать от петли ретроградного Марса. По словам эксперта, до 12 января в нас будет просыпаться злость, с которой надо работать, и дан нам этот период, чтобы понаблюдать, что именно нас так раздражает и в дальнейшем ситуацию изменить, передает издание argumenti.ru.

Некоторые знаки зодиака больше других склонны к изменам. Ясновидящая Кажетта рассказала «Вечерней Москве», женщины каких знаков зодиака способны на неверность в отношениях.