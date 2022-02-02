Склонна к измене: названы самые гулящие женщины по знаку зодиака

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Некоторые знаки зодиака больше других склонны к изменам. На желание сходить налево оказывают влияние астрологические условия, которые делают представителей этих знаков более эмоциональными и любвеобильными. Ясновидящая Кажетта рассказала «Вечерней Москве», женщины каких знаков зодиака способны на неверность в отношениях.

Овен

Женщины этого знака зодиака известны своей нетерпеливостью. Они могут пойти на все ради приключений в жизни, любят путешествовать и постоянно менять свою привычную жизнь. Эти дамы склонны к переменам. Когда они сталкиваются с трудной ситуацией, они идут на поводу у своего сердца. И если оно выбирает кого-то другого, а не своего партнера, то так тому и быть.

Близнецы

Они любят развлечения, общение и веселье. Девушки-Близнецы обладают природной многоликостью, из-за чего их трудно понять. Такая многогранность сбивает с толку их парней. Они очень общительны и легко увлекаются людьми. Поэтому они не будут долго раздумывать, прежде чем изменить своему партнеру. Cкорее всего, они даже дадут партнеру понять, что сделали ошибку.

Скорпион

В отличие от Близнецов девушки-Скорпионы тщательно скрывают свои адюльтеры. Они, как правило, очень дорожат отношениями со своим партнером и, если и позволят себе сиюминутное увлечение, то также быстро о нем забудут и постараются скрыть все следы на месте своего маленького преступления. Наверное, проще было бы вообще не изменять партнеру, но для Скорпионов это не вариант. Измена для девушки-Скорпиона — это путешествие в мир эмоций и вдохновения.

Лев

Женщины-Львы довольно драматичны и любят постоянно привлекать к себе внимание. Они могут соблазнить любого мужчину своей уверенностью в себе и обаятельной внешностью. Если они не получают любви и внимания от своего партнера, то будут искать их в другом месте просто для того, чтобы получить то, чего им недостает.

Весы

По словам девушек-Весов, они самые верные и никогда не изменяют, но на самом деле все обстоит иначе. Они думают, что не изменяют, но это не так. Они всегда держат своего партнера на пьедестале почета, и если находят кого-то более подходящего их представлениям об идеальном мужчине, то легко меняют свой интерес.

Знак зодиака, под которым человек родился, во многом определяет и то, каким он будет в семейной жизни. Ранее астрологи назвали самых гулящих мужчин по гороскопу.