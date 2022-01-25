Названы самые гулящие мужчины по знаку зодиака

кадр из фильма «Измена» (2006)

Знак зодиака, под которым человек родился, во многом определяет и то, каким он будет в семейной жизни. Астрологи назвали самых гулящих мужчин по гороскопу.

Мужчину-Стрельца соблазнить очень просто. Если женщина будет умной, красивой и интересной — ей ничего не стоит привлечь внимание Стрельца. При этом «секс на одну ночь» для них обыкновенное дело, которое не имеет никакого значения.

Мужчины-Овны — довольно ветреные натуры. Откровенное декольте, короткая юбка и любая другая сексуальная одежда действует на них словно магнит. Стоит сверкнуть перед ним бедром — и в следующую минуту он уже окажется в постели с этой женщиной. Мужчины-Овны склонны к азарту и поэтому даже сильное чувство любовной привязанности не помешает им завести интрижку на стороне, сообщает издание Telegraf.

Экстрасенс Мехди Вафа рассказал, как особенности знаков зодиака влияют на их личную жизнь. Победитель «Битвы экстрасенсов» объяснил, как сохранить отношения с тем или иным знаком зодиака. Эксперт рассказал, что каждый из них ждет от партнера.