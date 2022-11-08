Мать девочки, выброшенной из окна на юге столицы, хотела свести счеты с жизнью

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Россия, Москва, Сумской проезд Карта всех событий

Женщина, которая выбросила малолетнюю дочь из окна на юге столицы, хотела покончить жизнь самоубийством. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, во вторник, 8 ноября.

По словам собеседника «ВМ», горе-мать пыталась покончить жизнь самоубийством сразу после совершения преступления. Москвичку спасли сотрудники МЧС, которые выломали дверь, после чего передали женщину медикам.

Известно, что женщина дома находилась одна. Ранее она развелась с отцом малолетней девочки.

Преступление, о котором идет речь, произошло во вторник, 8 ноября, на Сумском проезде. Мать выбросила дочку 2021 года рождения из окна квартиры, расположенной на 11 этаже. Девочка выжила, ее госпитализировали.