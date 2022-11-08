Мать девочки, выброшенной из окна на юге столицы, хотела свести счеты с жизнью

Женщина, которая выбросила малолетнюю дочь из окна на юге столицы, хотела покончить жизнь самоубийством. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, во вторник, 8 ноября.
По словам собеседника «ВМ», горе-мать пыталась покончить жизнь самоубийством сразу после совершения преступления. Москвичку спасли сотрудники МЧС, которые выломали дверь, после чего передали женщину медикам.
Известно, что женщина дома находилась одна. Ранее она развелась с отцом малолетней девочки.
Преступление, о котором идет речь, произошло во вторник, 8 ноября, на Сумском проезде. Мать выбросила дочку 2021 года рождения из окна квартиры, расположенной на 11 этаже. Девочка выжила, ее госпитализировали.