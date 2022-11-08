Хор «Московского долголетия» возобновит репетиции

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица 1905 года, 3 Карта всех событий

Большой сводный хор проекта «Московское долголетие» возобновит репетиции в ближайшее время, сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения во вторник, 8 ноября.

— Большой сводный хор проекта «Московское долголетие» возобновляет репетиции! А это значит, что представители серебряного возраста могут присоединиться к творческим коллективам и начать петь. Обучение проходит под чутким руководством профессиональных хормейстеров. <...> Москвичи старшего поколения осваивают вокальные приемы и техники, учатся правильно дышать и управлять голосом во время пения, изучают основы сольфеджио, — говорится в сообщении.

Записаться на занятия могут мужчины с 60 лет и женщины с 55 лет. Занятия проходят в Библиотеке имени Ивана Бунина на улице 1905 года.

До этого сообщалось, что сеть городских клубных пространств «Центры московского долголетия» с 7 по 14 ноября проведет день открытых дверей, где горожане старшего поколения могут познакомиться с деятельностью клубов.