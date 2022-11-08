Россия ввела санкции против 74 западных компаний военно-технической отрасли

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Правительство России утвердило перечень зарубежных компаний, в отношении которых запрещается совершать сделки в области военно-технического сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина во вторник, 8 ноября.

— Правительство утвердило перечень юридических лиц, в отношении которых будут применяться специальные экономические меры в области военно-технического сотрудничества. Постановление об этом подписано, — говорится в сообщении.

Всего в санкционный список попали 74 компании из Болгарии, Великобритании, Германии, Канады, Литвы, Словакии, Польши, Чехии, Черногории, Эстонии и США. Соответствующее постановление было подготовлено в рамках указа президента России Владимира Путина об ответных мерах на недружественные действия, отметили в пресс-службе.

25 октября правительство России в ответ на новые санкции со стороны Евросоюза обновило список представителей стран — членов ЕС, которым запрещен въезд в страну. Санкционные меры коснутся «представителей европейских коммерческих структур по производству вооружений и военной техники, участвующих в поставках своей продукции киевскому режиму».