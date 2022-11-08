«Получил оплеуху на старости лет»: Александр Серов рассказал о неблагодарности дочери

Фото: alexander-serov.ru

Певец Александр Серов признался, что потратил огромные деньги на то, чтобы обеспечить достойную жизнь и образование своей дочери Мишель, однако так и не дождался от девушки благодарности.

— Какие силы надо иметь, чтобы это выдержать, еще и получил такую оплеуху на старости лет. Не подумайте, что я сетую и жалуюсь. Просто на нее до 17 лет выброшены сотни тысяч долларов на машины, учебу. МГИМО стоило 60 тысяч евро в год. Думаете, она мне спасибо сказала? Не сказала, — рассказал 71-летний исполнитель в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

Артист отметил, что у Мишель близкие отношения с матерью Еленой Стебеневой. Бывшая жена артиста, по его словам, не любила его, хотя находилась на его полном обеспечении.

— Мне было обидно, все же делалось для них, сколько построено квартир, домов, сколько угрохано там, — разоткровенничался певец.

До этого журналисты выяснили, что певец Александр Серов использует псевдоним. На самом деле фамилия артиста звучит как Сяров. Предположительно, исполнитель хита «Я люблю тебя до слез» мог взять сценическое имя для того, чтобы оно было более благозвучным.