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Стала известна настоящая фамилия Александра Серова

Анастасия Колоскова
Общество
Стала известна настоящая фамилия Александра Серова
Фото: alexander-serov.ru

Популярный советский и российский певец Александр Серов использует псевдоним. Его настоящую фамилию выяснили журналисты.

Так, на самом деле фамилия артиста звучит как Сяров. Предположительно, исполнитель хита «Я люблю тебя до слез» мог взять сценическое имя для того, чтобы оно было более благозвучным.

Кроме этого, стало известно, что исполнитель уменьшил свой возраст на три года. На этот шаг он решился, чтобы принять участие в музыкальном конкурсе, который проводился для молодых музыкантов до 30 лет, передает ФАН.

До этого сообщалось, что Александра Серова заметили на публике вместе с солисткой Большого театра Ксенией Дежневой, которая младше спутника на 26 лет. В свою очередь дочь музыканта Мишель Серова не отрицает какой-либо связи между ними. По ее словам, все молодые спутницы отца преследуют лишь меркантильные цели. При этом сам певец, как уточняет дочь звезды, любит молодых и красивых женщин, которые совсем не искренне относятся к человеку из шоу-бизнеса.

В свою очередь сам музыкант заверил, что одного брака ему было достаточно и более «идти под венец» он не собирается.

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