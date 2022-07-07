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«Возможно, его новая любовница»: дочь Серова прокомментировала слухи о новой возлюбленной отца

Лала Манушакян
Общество
«Возможно, его новая любовница»: дочь Серова прокомментировала слухи о новой возлюбленной отца
Фото: alexander-serov.ru

Советского эстрадного певца Александра Серова заметили на публике вместе с солисткой Большого театра Ксенией Дежневой, которая младше спутника на 26 лет. В свою очередь дочь музыканта Мишель Серова не отрицает какой-либо связи между ними.

— Александр любит молоденьких красивых девочек. Возможно, это его новая любовница, не отрицаю. Мне кажется, что я сразу ее загрызу... Ну как, это ж мой папа — я его в обиду не дам, — отметила девушка.

По ее словам, все молодые спутницы отца преследуют лишь меркантильные цели. При этом сам певец, как уточняет дочь звезды, любит молодых и красивых женщин, которые совсем не искренне относятся к человеку из шоу-бизнеса.

В свою очередь сам музыкант заверил, что одного брака ему было достаточно и более «идти под венец» он не собирается. При этом, по словам Мишель Серовой, отец спустя 12 лет брака все еще не оправился после тяжелого развода, отмечает StarHit.

Серов женился на гимнастке Стебеновой в 1991 году. Пара прожила вместе почти 20 лет. За это время у них родилась дочь Мишель. Однако в 2010 году их союз распался, и бывшие возлюбленные на долгое время стали врагами. Гимнастка даже обвинила супруга в избиении.

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