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Андрей Бочкарев: В здании медцентра имени Сербского обустроят холл для выставок и лекционный зал

Александр Афонин
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Андрей Бочкарев: В здании медцентра имени Сербского обустроят холл для выставок и лекционный зал
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Кропоткинский пер., 23 Карта всех событий

В рамках реконструкции клинического корпуса Национального исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского рабочие обустроят холл для выставок и лекционный зал. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Проект предполагает обустройство на мансардном этаже исторического корпуса в Кропоткинском переулке специального пространства для выставок, лекционного зала и помещений для отдыха персонала с тренажерным залом, — сказал он.

Заммэра добавил, что в процессе реконструкции специалисты также проведут ремонтно-восстановительные работы. В здании заменят перекрытия, усилят дверные проемы и так далее. Кроме того, будет проведено благоустройство прилегающей территории.

Председатель Мосгостройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что разрешение на проведение работ по реконструкции здания было выдано ранее. Работы пройдут без остановки деятельности медицинского учреждения.

До этого Андрей Бочкарев сообщил, что в новом скоропомощном комплексе на территории городской больницы НИИ СП имени Н. В. Склифосовского проводятся отделочные работы и благоустройство территории. В настоящее время его готовность оценивается в 95 процентов.

Реконструкция Москва Андрей Бочкарев
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