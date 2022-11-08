Хрустальный бюст в лучах солнца: как выглядит могила Любови Полищук сегодня

Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва

Звезда российского и советского экрана Любовь Полищук ушла из жизни 28 ноября 2006 года. Эта весть потрясла всю Россию и стала настоящим шоком для коллег и многочисленной армии поклонников. 57-летняя артистка до последнего вздоха мужественно боролась со смертельным диагнозом «саркома позвоночника». Последним пристанищем любимицы миллионов стало Троекуровское кладбище, где стоит памятник артистке, выполненный из богемского хрусталя и гранита. Корреспондент «Вечерней Москвы» наведался на место захоронения знаменитости, чтобы посмотреть, как сейчас выглядит могила артистки.

Народная артистка РФ Любовь Полищук похоронена на участке 6а. Ее могила находится рядом с могилами Валентины Толкуновой, Натальи Гундаревой, Владислава Галкина, Виталия Чуркина, Веры Глаголевой и других.

Приближаясь к последнему пристанищу Любови Григорьевны, невозможно не заметить, как хрустальный бюст звезды светится в лучах заката. Об этом неоднократно ранее говорили коллеги знаменитости, называя это явление настоящим чудом.

Корреспонденту «ВМ» удалось даже запечатлеть момент, когда лучи направлены на образ артистки.

Могила актрисы Любови Полищук / Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва

Приблизившись к могиле, можно заметить три небольших хрустальных рельефа у подножия монумента. На одном из них изображены цветы и витиеватые узоры, на другом — годы жизни и смерти актрисы, а на центральном указано: «Народная артистка России Любовь Полищук».

В правом углу стоит ваза, которая заполнена гвоздиками. Их минуту назад оставили женщины, пришедшие посетить звездную аллею. Ухоженность могилы актрисы ощущалась во всем — в чистоте, в свежести букетов, даже в самом образе знаменитости. Даже на своей могиле Любовь Григорьевна остается одной из главных красавиц отечественного кино.

Напомним, Любовь Полищук впервые появилась на экранах в 1976 году. Первой ее ролью стала работа в фильме Марка Захарова «12 стульев». В ее фильмографию входят роли в таких картинах, как «Любовь с привилегиями», «Семья Зацепиных», «Золотая мина», «13 июня», «Ширли-мырли», «Интердевочка», «Только в мюзик-холле», в сериале «Моя прекрасная няня». В ситкоме, где она предстала в роли мамы няни Вики, актриса играла уже будучи больной.

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По словам коллег, актриса долго лечилась в онкоцентрах, а в последние месяцы перед уходом из жизни не могла терпеть адские боли и стоять на ногах. Но все равно приезжала на съемочную площадку прямо из медучреждения. Принимала обезболивающие препараты в большом количестве, чтобы закончить съемочный процесс и не подставить коллег.

25 ноября 2006 года родные и близкие артистки не смогли ее разбудить. Полищук впала в кому и была доставлена в больницу. У актрисы случился гипертонический криз из-за приема обезболивающих средств. Врачи смогли вернуть ее в чувство и даже выписали из клиники. Но спустя три дня звезда умерла во сне на 58-м году жизни.