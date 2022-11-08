Набиуллина: Мировую экономику ждет вариант жестче, чем глобальный кризис

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Ситуация в мировой экономике и баланс рисков за последние несколько месяцев сместились в сторону более жесткого варианта развития событий, чем полномасштабный кризис. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина во вторник, 8 ноября.

— За последние месяцы ситуация и баланс рисков для мировой экономики — они несколько сместились если не в сторону полномасштабного глобального кризиса, но более жесткого варианта развития ситуации, — сказала она.

Выступление Набиуллиной состоялось во время рассмотрения «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 и период 2024–2025 годов» в Госдуме. Слова главы регулятора передает РИА Новости.

28 октября Центральный Банк России оставил ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых. ЦБ охарактеризовал нынешние темпы прироста потребительских цен как низкие. Такая ситуация, отметили в регуляторе, способствует дальнейшему замедлению годовой инфляции.

Дальнейшие решения по ключевой ставке ЦБ будет принимать в зависимости от фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели и процесса структурной перестройки экономики.