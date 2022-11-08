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Андрей Бочкарев: Более 80 социальных объектов построили в Москве с начала года

Анастасия Колоскова
Город
Андрей Бочкарев: Более 80 социальных объектов построили в Москве с начала года
Фото: Пресс-служба МУФ

С начала текущего года в Москве построили 82 объекта социального назначения общей площадью почти 550 тысяч квадратных метров. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Наряду с опережающим вводом жилья в столице отмечаются высокие темпы строительства объектов социальной направленности. Всего с начала года построено 29 детских садиков, 17 школ, 12 поликлиник и больничных корпусов, 18 спортивных сооружений, а также пять зданий для учреждений культуры и один реабилитационный объект, — рассказал заммэра.

По его словам, общая площадь объектов, которые были построены за счет городского бюджета и инвесторов, составляет 548,4 тысячи квадратных метров.

Глава Строительного комплекса уточнил, что за счет средств девелоперов в столице возведено 49 объектов социального назначения — около 60 процентов от общего числа.

Заммэра отметил, что на сегодняшний день в полном объеме реализованы годовые планы по строительству объектов культуры и социально-реабилитационных учреждений, а также практически полностью выполнено задание по возведению спортивных сооружений.

До этого Андрей Бочкарев сообщил, что в рамках реконструкции клинического корпуса Национального исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского рабочие обустроят холл для выставок и лекционный зал.

Строительство Москва Андрей Бочкарев
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