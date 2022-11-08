Выставка «Больше, чем архитектура» пройдет 16–17 ноября в Музее архитектуры Щусева

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

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В Музее архитектуры имени А. В. Щусева с 16 по 17 ноября пройдет выставка «Больше, чем архитектура», которая станет финалом проекта в области архитектурного образования и карьеры «Открытый город». Об этом сообщили в пресс-службе Москомархитектуры во вторник, 8 ноября.

— С точки зрения возможностей общения с молодым поколением «Открытый город» — ключевое мероприятие Москомархитектуры. Проект отлично себя зарекомендовал, и многие архитекторы начинали свою практику и творческий путь с участия в нем. Поэтому мы всегда стараемся пригласить к участию как можно больше людей, быть максимально полезными, — сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Выставка пройдет во флигеле «Руина» Музея архитектуры. В экспозиции будут представлены проекты студентов-архитекторов. Свои работы они выполнили под кураторством Института Генплана Москвы и ряда архитектурных бюро.

Кроме того, гости выставки смогут посетить презентацию исследования «Новое поколение архитектурных бюро Москвы», конкурс лучших дипломных работ, марафон «Свое бюро» и так далее. Посетить мероприятие можно бесплатно, но нужна предварительная регистрация.

До этого сообщалось, что в Центре Гиляровского открылась интерактивная инсталляция «Проект 1812» об Отечественной войне. Посетить экспозицию можно до 4 декабря.