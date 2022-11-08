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Три автомобиля столкнулись на МКАД на востоке столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Три автомобиля столкнулись на МКАД на востоке столицы
Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы
Россия, Москва, МКАД, 108-й километр Карта всех событий

Три автомобиля столкнулись на МКАД на востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 8 ноября.

Авария произошла на внутренней стороне 108-го километра Московской кольцевой автодороги. На месте работают оперативные службы города.

Проезд на участке был затруднен и осуществлялся по двум полосам из пяти. Но спустя семь минут движение было восстановлено, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Еще одно ДТП во вторник, 8 ноября, произошло на западе столицы. В районе Кунцево загорелся автомобиль.

МКАД Восточный административный округ (ВАО) Москва ДТП Район Ивановское
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