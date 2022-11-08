Три автомобиля столкнулись на МКАД на востоке столицы

Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

Россия, Москва, МКАД, 108-й километр Карта всех событий

Три автомобиля столкнулись на МКАД на востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 8 ноября.

Авария произошла на внутренней стороне 108-го километра Московской кольцевой автодороги. На месте работают оперативные службы города.

Проезд на участке был затруднен и осуществлялся по двум полосам из пяти. Но спустя семь минут движение было восстановлено, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Еще одно ДТП во вторник, 8 ноября, произошло на западе столицы. В районе Кунцево загорелся автомобиль.