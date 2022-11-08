Специалисты завершили подготовку столичных причалов к зиме

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Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по подготовке столичных причалов к зиме, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков во вторник, 8 ноября.

— Все 44 пассажирских причала Москвы-реки подготовлены к зиме, в частности, проведена тщательная очистка и промывка лестничных сходов, гранитных покрытий и ограждений. В межнавигационный период будет проводиться уборка снега, при необходимости — ремонтные работы по устранению дефектов после сезонной эксплуатации, — сказал заммэра.

Бирюков отметил, что минувшим летом специалисты комплекса провели гидротехнические работы по очистке 33 городских причалов. Кроме того, в трех гаванях углубили дно. Необходимость таких работ вызвана загрязнением дна реки крупным бытовым мусором и металлоломом, заключил он.

До этого сообщалось, что реконструкция Южного речного вокзала в столице завершится к лету 2023 года. Строительная готовность объекта составляет около 70 процентов, в данный момент специалисты работают над внешней и внутренней отделкой, а также прокладкой необходимых коммуникаций.