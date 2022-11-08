Крис Эванс назван самым сексуальным мужчиной в мире

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Американский актер Крис Эванс стал самым сексуальным мужчиной в мире по версии журнала People. Соответствующая публикация была сделана во вторник, 8 ноября.

— Моя мама будет так счастлива. Она всегда гордится всем, что я делаю, но это то, чем она действительно может похвастаться, — прокомментировал новость Эванс.

Актер добавил, что считает «странной формой тщеславия» более раскрытые комментарии по этому поводу. Однако он уже готов к шуткам и издевкам со стороны близких друзей.

Несмотря на это, мать 41-летнего актера оказалась в восторге от подобного признания. По ее словам, она не особо удивилась новости, но это останется поводом для счастья семьи, передает Elle.

В июле журнал Nubia Magazin провел исследование, согласно которому звезда китайских дорам Сяо Чжань был официально признан самым красивым мужчиной на Земле. За китайского актера проголосовало 2,2 миллиона человек, что позволило ему обойти таких знаменитостей, как Криштиану Роналду, Джастин Бибер, Генри Кавилл, Тимоти Шаламе и Том Холланд,