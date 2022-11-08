Более 200 домов передали под заселение по программе реновации в Москве

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В рамках реализации программы реновации в 80 районах города передали под заселение свыше 200 новостроек. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики.

— В Москве по программе реновации передана под заселение уже 201 новостройка. Объем этого жилья позволил начать переселение участников реновации в 80 районах столицы, во всех административных округах, — сказал руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Лидером по вводу новостроек в эксплуатацию стал Северо-Восточный административный округ. Там москвичи переехали в 30 зданий. Следом расположились юго-восток и юго-запад Москвы — 29 и 28 домов соответственно. Всего с начала программы реновации в новые квартиры переехало 96,4 тысячи жителей 568 старых жилых домов, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что в Тимирязевском районе столицы появится новостройка, построенная в рамках реализации программы реновации. Здание расположится на Дмитровском шоссе.