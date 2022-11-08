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Вупи Голдберг прекратила использовать Twitter

Георгий Соланович
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Вупи Голдберг прекратила использовать Twitter
Фото: flickr/disneyabc

Американская актриса и обладательница премии «Оскар» Вупи Голдберг перестала использовать социальную сеть Twitter, так как, по мнению артистки, в соцсети после покупки предпринимателем Илоном Маском творится «бардак».

— Я устала от того, что некоторые вещи то блокируются, то разрешаются. Если все достаточно успокоится и я буду чувствовать себя более комфортно, может быть, я вернусь. Но с сегодняшнего дня я покончила с Twitter, — сказала Голдберг в эфире телекомпании ABC.

Илон Маск возглавил компанию Twitter, владеющую одноименной социальной сетью, 28 октября. Перед покупкой предприниматель заявил, что реализация сделки необходима для помощи человечеству и создания платформы, где люди могут свободно обсуждаться различные мнения.

Twitter останется таким же популярным, как и сейчас, если новый владелец сервиса Илон Маск доверит управление грамотным людям. Не исключено, что соцсеть даже станет нейтральнее по отношению к пользователям. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

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