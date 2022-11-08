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Пелоси заявила о возможной отставке в связи с покушением

Анастасия Колоскова
В мире
Пелоси заявила о возможной отставке в связи с покушением
Фото: gcas2018team / CC BY 2.0

Спикер Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси допустила свой уход с поста из-за недавнего нападения, в результате которого ее муж получил черепно-мозговые травмы. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщает Reuters.

— Должна заметить, что на мое решение об отставке повлияло произошедшее за последние пару недель, — отметила Пелоси, подтвердив журналистам, что имеет в виду недавнее покушение.

Политик добавила, что на ее решение не влияет вероятная потеря демократами большинства в Конгрессе. Она также назвала 35-летнюю службу в палате представителей «благословением», передает Lenta.ru.

28 октября злоумышленник, вооружившись молотком, ворвался в дом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и напал на ее мужа. Целью мужчины было нападение именно на конгрессвумен, однако самой Пелоси в этот момент в доме не было.

Позже полиция установила личность нападавшего. Им оказался 42-летний Дэвид Депепи. Мужчину обвинили в попытке убийства, вооруженном нападении, незаконном проникновении в дом и жестоком обращении с пожилыми людьми. При этом мотив нападения на семью Пелоси не называется.

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