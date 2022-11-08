Стало известно, на сколько вырастут тарифы на железнодорожные перевозки в 2023 году

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С 1 января 2023 года пассажирские тарифы на железнодорожные перевозки повысятся на 8,1 процента, грузовые — на 8 процентов, сообщила ФАС.

Необходимость индексации в ведомстве обосновали изменением платы за использование инфраструктуры железнодорожного транспорта. Сообщается, что утвержденное повышение является максимальным, но перевозчик вправе увеличить итоговую цену билетов на меньший коэффициент или сформировать гибкое тарифное меню, учитывающее дату и направление поездки.

Также сообщается, что в 2024 и 2025 года стоимость вырастет еще на 4 процента, передает aif.ru.

Ранее глава ассоциации «Русская сталь», объединяющей крупнейшие металлургические компании России, основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов попросил правительство ограничить рост тарифов РЖД в 2023 год.