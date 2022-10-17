Металлургические компании попросили правительство ограничить рост тарифов РЖД

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Глава ассоциации «Русская сталь», объединяющей крупнейшие металлургические компании России, основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов попросил правительство ограничить рост тарифов РЖД в 2023 году 5,7 процента. Об этом сообщила газета РБК в понедельник, 17 октября.

Данный показатель в 1,7 раза ниже предложения перевозчика. Соответствующее письмо Мордашов направил первому вице-премьеру Андрею Белоусову.

Так, РЖД предлагает в следующем году увеличить тарифы на 9,8 процента. В компании объяснили это обеспечением выполнения инвестпрограммы.

Мордашов, по данным РБК, просит кабмин ограничить рост тарифов с учетом того, что они в этом году уже были проиндексированы. Кроме того, отмечается в письме, действия РЖД могут привести к сокращению производства металлургов и к переходу на альтернативные виды транспорта.

Это в том числе будет означать сокращение доходов для железнодорожной компании, считает бизнесмен. При этом в секретариате Белоусова комментарии прессе пока не давали.

ЕС планирует запретить ввоз из России некоторой продукции из стали и экспорт в страну определенных полупроводников. «Вечерняя Москва» решила выяснить, как подобное решение повлияет на экономику и что ожидает товар, оставшийся в застое.