«Значимый поставщик»: повлияет ли на Россию запрет на ввоз стальной продукции в Европу

Фото: European Parliament / CC BY-NC-ND 2.0

Европейский союз планирует запретить ввоз из России некоторой продукции из стали и экспорт в страну определенных полупроводников, сообщает издание Politico со ссылкой на предложение Еврокомиссии по новому санкционном пакету. «Вечерняя Москва» решила выяснить, как подобное решение повлияет на российскую экономику и что ожидает товар, оставшийся в застое.

Доктор экономических наук Леонид Холод считает, что на данном этапе сложно оценивать, какое из направлений скажется на отечественной экономике. По его словам, сейчас в экономической сфере России идут трансформация и изменение долей соответствующих отраслей, влияющих на развитие страны.

— Понятно, что для отечественных производителей стали это неприятный сюрприз. Вообще в целом для экономики любые закрытия или помехи в торговле это нехорошо, — пояснил он.

Специалист отметил, что страны европейского континента являлись весомыми покупателями российской стали. По данным лобби европейских металлургов Eurofer, Россия поставила в Европу 3,2 миллиона тонн стали (статистика за 2020 год — прим. «ВМ»), что составляет около 15 процентов от общего объема импорта.

— В целом Европа покупала нашу сталь, у них свое производство есть, но у сталеваров есть тонкости, есть сплавы, которые делают только у нас. РФ поставляла на европейский континент довольно-таки много черного и легированного металла, а также стали. Наша страна — значимый поставщик подобного товара, в том числе для Европы, — подчеркнул экономист.

При этом собеседник «ВМ» выразил мнение касательно дальнейшего экспорта продукции из стали на иные рынки. Так, России в этой ситуации остается лишь искать других покупателей.

— На мировом рынке свято место пусто не бывает. К примеру, вы поставляли в Европу энный объем, этот объем составлял большой кусок тарелки с разными странами, поставщиками и покупателями. Вы изъяли этот объем, значит, европейцы этот объем должны откуда-то взять. К примеру, стащить у кого-то другого, — заявил Холод.

Экономист добавил, что два года тому назад рынок был сильно подкорректирован коронавирусной пандемией, в связи с этим спрос на тот же металл упал. Однако, по словам эксперта, сейчас этот спрос постепенно восстанавливается.