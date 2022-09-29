Politico: ЕС запретит импорт из России стальной продукции, драгоценных камней и металлов

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Евросоюз собирается запретить ввоз из России некоторой продукции из стали и экспорт в страну определенных полупроводников. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на предложение Еврокомиссии по новому санкционном пакету.

Также ЕС планирует ввести санкции в отношении «Алросы» и наложить запрет на импорт из России некоторых драгоценностей и камней. Кроме того, возможно введение санкций в отношении философа Александра Дугина, певца Николая Расторгуева и президента концерна «Калашников» Алана Лушникова.

До этого сообщалось, что ЕС хочет ввести запрет на импорт косметических товаров, принадлежностей для бритья, дезодорантов, мыла и туалетной бумаги. Предложения Еврокомиссии по новым рестрикциям поступят на обсуждение на уровне постоянных представителей стран Евросоюза. В случае их согласования постпредами пакет официально утвердят на министерском уровне.

В свою очередь официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высмеяла предложение Европейского союза на данный запрет. Эту инициативу она прокомментировала выдержкой из письма императора Франции Наполеона I своей жене Жозефине.