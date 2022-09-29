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Захарова высмеяла санкции Евросоюза на мыло из РФ цитатой из письма Наполеона

Юлия Курганова
В мире
Захарова высмеяла санкции Евросоюза на мыло из РФ цитатой из письма Наполеона
Фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высмеяла предложение Европейского союза запретить импорт из РФ туалетной бумаги, мыла, средств для макияжа и бритья. Эту инициативу она прокомментировала выдержкой из письма императора Франции Наполеона I своей жене Жозефине.

— Если добавить к этому предложению ЕС экономию воды, то невольно вспоминается эпистолярный диалог двухсотлетней давности. Наполеон писал Жозефине: «Не мойся, я еду и спешу изо всех сил, через три дня буду здесь». Традиции, — с иронией отметила дипломат в Telegram-канале.

Ранее издание Politico сообщило, что ЕС планирует ограничить ввоз из России туалетной бумаги и мыла. Также санкции собираются наложить на экспорт полупроводниковых компонентов, микросхем и самолетов. Новая волна западных рестрикций связана с проведением референдумов о вхождении в состав РФ на освобожденных территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

28 сентября сообщалось, что Европейский союз планирует ввести санкции против философа Александра Дугина, певца Николая Расторгуева и президента концерна «Калашников» Алана Лушникова.

Евросоюз (ЕС) Санкции мыло Мария Захарова Россия
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