Politico: ЕС запретит импорт туалетной бумаги, мыла и косметики из РФ

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Европейский союз собирается ограничить ввоз ряда товаров из России. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на предложение Еврокомиссии по новому пакету санкций.

Отмечается, что в числе прочего речь идет о запрете на импорт косметических товаров, принадлежностей для бритья, дезодорантов, мыла и туалетной бумаги.

Предложения Еврокомиссии по новым рестрикциям поступят на обсуждение на уровне постоянных представителей стран Евросоюза. В случае их согласования постпредами пакет официально утвердят на министерском уровне. Потом санкции будут опубликованы в официальном журнале ЕС, и они вступят в силу.

Введение санкций возможно только единогласным решением, любая из 27 стран Евросоюза может его заблокировать на этапе согласования.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высмеяла предложение Европейского союза запретить импорт из РФ туалетной бумаги, мыла, средств для макияжа и бритья. Эту инициативу она прокомментировала выдержкой из письма императора Франции Наполеона I своей жене Жозефине.