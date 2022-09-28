Евросоюз собрался ввести санкции против Расторгуева и Дугина

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Европейский союз (ЕС) планирует ввести санкции против философа Александра Дугина, певца Николая Расторгуева и президента концерна «Калашников» Алана Лушникова. Об этом в среду, 28 сентября, сообщило Politico со ссылкой на предложение Еврокомиссии (ЕК) по новому пакету санкции.

По данным издания, ограничения могут коснуться почти 30 россиян. Среди тех, кого хотят включить в списки, Расторгуев, Дугин и Лушников.

Кроме того, под санкции могут попасть и восемь российских компаний, в их числе компания «Алроса». Кроме того, согласно предложению ЕК, импорт средств для макияжа и бритья, мыла и туалетной бумаги из России должен быть запрещен.

До этого премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страна намерена ввести новые санкции в отношении России из-за прошедших в Луганской и Донецкой народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях референдумов. По его словам, государство никогда не признает итоги голосований на освобожденных территориях.