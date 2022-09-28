Канада намерена ввести новые санкции против России из-за референдумов

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Правительство Канады намерено ввести новые санкции в отношении России из-за прошедших в Луганской и Донецкой народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях референдумов. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо в среду, 28 сентября.

— В ответ на эту дальнейшую эскалацию мы намерены ввести новые санкции против физических и юридических лиц, которые причастны к этой последней попытке подорвать принципы государственного суверенитета, — сказал он.

Премьер добавил, что Канада никогда не признает итоги голосований на освобожденных территориях. По его словам, результаты и дальнейшая судьба регионов не будут восприниматься Оттавой, как легитимные, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что избирательные комиссии опубликовали итоги референдумов о будущем ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Во всех регионах зафиксирована высокая явка граждан, поддержка местными жителями вхождения в состав России составила не менее 87 процентов после подсчета 100 процентов голосов.