Заявочная компания для участия в хакатоне «Транспортные инновации Москвы» подходит к концу

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В столице завершается заявочная компания для участия в онлайн-хакатоне «Транспортные инновации Москвы», подать заявку можно до 9 ноября. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Хакатон Фонда «Транспортные инновации Москвы» позволит талантливым командам поучаствовать в актуальных проектах столицы и повысить комфорт поездок миллионов пассажиров, а также пообщаться с лучшими экспертами отрасли. Победители по итогам хакатона получат денежные призы, — сказал заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

В рамках хакатона участники будут поделены на команды в два — пять человек. Им предстоит решить один из четырех кейсов от Московского транспорта. Задания представят собой реальные запросы города, отметили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

До этого сообщалось, что команда Московского урбанистического форума начала поиск стажеров для помощи в реализации нового проекта. В рамках стажировки москвичам предстоит заняться расшифровкой интервью и написанием коротких сопроводительных текстов.