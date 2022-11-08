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Два автомобиля столкнулись на трамвайных путях в центре столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Два автомобиля столкнулись на трамвайных путях в центре столицы
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, Комиссариатский мост Карта всех событий

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей произошло на трамвайных путях в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 8 ноября.

Авария произошла на Комиссариатском мосту в районе одноименной трамвайной остановки.

В результате происшествия были временно изменены маршруты трамваев с номерами А, 3 и 39. На данный момент транспорт отправляется в штатном режиме, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Еще одно ДТП произошло на МКАД. Три автомобиля столкнулись на внутренней стороне 108-го километра Московской кольцевой автодороги.

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