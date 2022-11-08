Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Семь станций БКЛ подключили к электросетям

Георгий Соланович
Город
Семь станций БКЛ подключили к электросетям
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Специалисты Комплекса городского хозяйства подключили к электросетям семь новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков во вторник, 8 ноября.

— Строительство Большой кольцевой линии метро — важный проект, все новые станции своевременно обеспечиваются необходимым электроснабжением с резервом. В этом году подключили к электросетям семь станций: «Печатники», «Текстильщики», «Нагатинский Затон», «Кленовый бульвар», «Марьина Роща», «Рижская» и «Сокольники», — заявил Бирюков.

По его словам, в рамках работ специалисты проложили около 40 километров кабельных линий напряжением 20 киловатт. Подключение новых объектов к энергосети, отметил заммэра, проводилось с применением современных технологий и спецтехники.

Мегапроект столичного метростроения выходит на финишную прямую — БКЛ построена на 96 процентов. В ее состав войдет 31 станция, 28 — новых и три — реконструированных. Последние до 2019 года принадлежали Каховской линии. Как интегрируют Каховскую линию в состав большого кольца — в материале «Вечерней Москвы».

Петр Бирюков Электроэнергия Большая Кольцевая линия (БКЛ)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Говорить о важном с каждым

Никита Миронов
Никита Миронов

Российский вариант «культуры отмены»

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Все мнения
О проекте