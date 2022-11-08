Семь станций БКЛ подключили к электросетям

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Специалисты Комплекса городского хозяйства подключили к электросетям семь новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков во вторник, 8 ноября.

— Строительство Большой кольцевой линии метро — важный проект, все новые станции своевременно обеспечиваются необходимым электроснабжением с резервом. В этом году подключили к электросетям семь станций: «Печатники», «Текстильщики», «Нагатинский Затон», «Кленовый бульвар», «Марьина Роща», «Рижская» и «Сокольники», — заявил Бирюков.

По его словам, в рамках работ специалисты проложили около 40 километров кабельных линий напряжением 20 киловатт. Подключение новых объектов к энергосети, отметил заммэра, проводилось с применением современных технологий и спецтехники.

Мегапроект столичного метростроения выходит на финишную прямую — БКЛ построена на 96 процентов. В ее состав войдет 31 станция, 28 — новых и три — реконструированных. Последние до 2019 года принадлежали Каховской линии. Как интегрируют Каховскую линию в состав большого кольца — в материале «Вечерней Москвы».