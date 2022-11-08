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Минобороны: Армия России сорвала попытку наступления ВСУ на Краснолиманском направлении

Александр Афонин

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Минобороны: Армия России сорвала попытку наступления ВСУ на Краснолиманском направлении
Фото: Минобороны РФ

Российские военнослужащие сорвали попытку наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России во вторник, 8 ноября.

— На Краснолиманском направлении в результате нанесения упреждающего огневого поражения сорвана попытка наступления двух батальонных тактических групп ВСУ в направлении населенных пунктов Площанка и Червонопоповка Луганской народной республики, — говорится в сообщении.

Кроме того, в результате ударов российской авиации и артиллерии было ликвидировано более 100 человек из личного состава ВСУ и 13 единиц техники. А на Южно-Донецком направлении Вооруженные силы России сорвали попытку контратаки украинских военнослужащих, отметили в Telegram-канале «Минобороны России».

Накануне сообщалось, что российская армия отбила попытки атак военных Украины на Купянском, Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях. Наступление было остановлено за счет ударов российской авиации и артиллерийского огня.

Украина Спецоперации Россия Минобороны
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