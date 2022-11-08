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Экономист Завьялов: Проект МСД разгрузит МКАД и вылетные магистрали

Полина Долганова

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Город
Экономист Завьялов: Проект МСД разгрузит МКАД и вылетные магистрали
Фото: из личного архива

Московский городской диаметр (МСД) должен обеспечить сквозной проезд, минуя центральную часть города, и разгрузить МКАД и вылетные магистрали. Об этом во вторник, 8 ноября, «Вечерней Москве» рассказал заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов.

— Московский скоростной диаметр должен обеспечить сквозной проезд, минуя центральную часть города, а также разгрузить МКАД и вылетные магистрали. Проект изначально нацелен на более равномерное распределение нагрузки по городским магистралям и уводит внутригородской транзитный поток из центральной части города, — рассказал собеседник «ВМ».

По его словам, транспортная мобильность является необходимым условием жизнедеятельности и развития современных городов.

Завьялов отметил, что в Москве необходимо обеспечить высокий уровень безопасности, сохранить экологию города и при этом обеспечить развитие экономики. По этой причине планирование городской маршрутной сети основывается не только на параметрах спроса на перемещения между разными районами города, но и на наличии соответствующей инфраструктуры.

— Новые объекты транспортной инфраструктуры, призванные разгрузить городскую дорожную сеть и увеличить пропускную способность улиц, привлекают еще больше автомобилей, и довольно быстро пробки восстанавливаются и усиливаются, а ликвидировать их становится еще труднее, — добавил специалист.

Он уточнил, что строительство новых объектов транспортной инфраструктуры должно сочетаться со стратегиями сдерживания потока автомобилей и мерами, которые направлены на повышение мобильности горожан.

В разговоре с «ВМ» Завьялов пояснил, что запрет на ограничение въезда транспорта в центр может быть эффективным способом разгрузить город. По этой причине, уточнил экономист, логичной мерой ограничения трафика на МСД является решение закрыть транзитный проезд по новой магистральной дороге для грузовиков, а также сделать его платным для транзитных легковых автомобилей.

— Только при этом условии можно говорить о достижении эффекта перераспределения автомобильных потоков, без создания «окна возможностей» для дополнительного трафика, — подытожил эксперт.

До этого сообщалось, что автомобилисты из Москвы и Подмосковья смогут проезжать по Московскому скоростному диаметру бесплатно после 2 января, когда магистраль станет платной для транзитных автомобилей.

Строительство Москва Московский скоростной диаметр (МСД)
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