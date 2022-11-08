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Подмосковные полицейские изъяли восемь килограммов мефедрона у наркоторговцев

Степан Жирнов
Происшествия
Подмосковные полицейские изъяли восемь килограммов мефедрона у наркоторговцев
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области
Россия, Московская область, городской округ Чехов, деревня Алфёрово Карта всех событий

Полицейские в Подмосковье обнаружили и изъяли восемь килограммов мефедрона у двоих наркоторговцев. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова во вторник, 8 ноября.

По ее словам, первыми злоумышленников обнаружили сотрудники ГИБДД. Инспекторы остановили автомобиль каршеринга на 96 километре трассы «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов» для проверки документов. Во время беседы с сотрудниками охраны правопорядка водитель вел себя подозрительно и сильно нервничал. Это побудило инспекторов провести досмотр транспортного средства и водителя.

В карманах куртки 34-летнего шофера, уроженца Саратовской области, полицейские обнаружили два свертка с неизвестным белым порошком. Помимо этого инспекторы нашли в телефоне у мужчины фотографии и координаты тайников.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Сотрудники правоохранительных органов проверили адреса «закладок» и изъяли еще семь свертков с тем же веществом. Общий вес найденного приблизился к восьми килограммам. Позже экспертиза показала, что в тайниках находился мефедрон.

Задержанный мужчина рассказал полиции, что произвел запрещенные вещества в лаборатории, размещенной в частном доме в деревне Алферово, а помогал ему в этом его знакомый. Злоумышленники занимались не только изготовлением наркотиков, но и их сбытом через тайники-закладки.

В результате проверки поступившей информации сотрудники правоохранительных органов «накрыли» подпольное производство, а также задержали второго подозреваемого — ранее судимого 26-летнего уроженца Краснодарского края.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Оба фигуранта заключены под стражу.

Еще одна история, связанная с наркотиками, произошла в Подмосковье 7 ноября. Полицейские изъяли у наркоторговца два килограмма конопли.

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