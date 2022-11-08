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Музей Победы вошел в тройку лидеров самых посещаемых школьниками музеев

Полина Долганова
Город
Музей Победы вошел в тройку лидеров самых посещаемых школьниками музеев
Фото: Музей Победы

Музей Победы по итогам октября вошел в тройку лидеров рейтинга наиболее востребованных столичных и подмосковных музеев у школьников в рамках олимпиады «Музеи.Парки.Усадьбы». Об этом во вторник, 8 ноября, сообщили в пресс-службе учреждения.

Для участников олимпиады в главном здании музея разработали маршрут по экспозиции «Подвиг Армии». Школьники должны пройтись по локациям и ответить на вопросы по ключевым событиям Великой Отечественной войны.

На фоне высокого интереса к площадке сотрудники музея также разработали специальную экскурсию «В помощь олимпиаднику». Принять участие в программе можно на бесплатной основе по «Пушкинской карте».

— Кроме того, очень скоро столичных школьников в рамках олимпиады ждут новые задания по Музею «Г.О.Р.А.», где дети смогут познакомиться со знаменитыми машинами времен Второй мировой войны, — подытожили в Музее Победы.

5 ноября в Музее Победы состоялась торжественная передача останков красноармейца Ивана Степановича Якунина в Мещовский район Калужской области. Церемония прошла в преддверии Дня проведения военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года в рамках акции «Дорога домой». Внучатой племяннице героя Екатерине Шейко был передан медальон родственника.

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