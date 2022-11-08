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Расставшиеся Шакира и Пике договорились об опеке над детьми

Анастасия Колоскова
Общество
Расставшиеся Шакира и Пике договорились об опеке над детьми
Фото: flickr/worldeconomicforum

Колумбийская певица Шакира получила опеку над сыновьями после разрыва отношений с испанским футболистом Жераром Пике. Об этом сообщило издание El Pais со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

В настоящее время артистка с детьми живут в Барселоне. После рождественских праздников девятилетний Милан и семилетний Саша переедут вместе с матерью в Майами, тогда как отец останется в Испании, передает Газета.ру.

О расставании Шакиры с гражданским мужем Жераром Пике стало известно летом. Причиной разрыва стала измена спортсмена. Футболист съехал с квартиры поп-звезды. СМИ отмечали, что певица с марта не выкладывала фото с отцом своих детей. Примерно с этого же момента пара не появлялась вместе на публике.

После этого в Сети появились слухи, что Шакира попала в больницу из-за нервного срыва на фоне расставания с футболистом. Однако артистка позже опровергла сообщения о своей госпитализации.

Шакира и футболист «Барселоны» Жерар Пике познакомились во время чемпионата мира по футболу 2010 года, когда певица выпустила официальный гимн соревнования. Вместе они были более 10 лет. За время отношений у пары появилось двое сыновей — Милан и Саша.

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