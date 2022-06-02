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Шакира рассталась с футболистом Жераром Пике из-за его измены

Александр Афонин
Общество
Шакира рассталась с футболистом Жераром Пике из-за его измены
Фото: Youtube / Shakira

Испанское издание El Periodico сообщило, что Шакира узнала об измене своего гражданского мужа Жерара Пике. Певица и футболист «Барселоны» уже более десяти лет вместе. За время отношений у пары появилось двое сыновей.

После измены Пике съехал из квартиры поп-звезды и вернулся в свое прежнее жилье.

Издание отметило, что в конце апреля Шакира выпустила сингл Te felicito. В нем она неоднократно упрекала своего возлюбленного. Однако тогда никто и подумать не мог, что строчки посвящены футболисту.

Помимо этого, певица с марта не выкладывала фото с отцом своих детей. Примерно с этого же момента пара не появлялась вместе на публике. Шакира выходила в свет в сопровождении сыновей, и как подмечали фанаты, на лице ее была заметна грусть, передает «Телепрограмма».

До этого телеведущая Яна Чурикова рассказала о том, почему решилась на измену во время брака с режиссером Первого канала Иваном Цыбиным. По ее словам, это произошло как в песне Лепса: «Мне стало скучно! Я тебе не верю!».

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