«Я для себя страницу закрыла»: Чурикова рассказала, почему решилась на измену в браке

Фото: Youtube / Super

Телеведущая Яна Чурикова рассказала о том, почему решилась на измену во время брака с режиссером Первого канала Иваном Цыбиным.

Пара поженилась в 2004 году, а в 2009-м Яна Чурикова родила дочь от продюсера Дениса Лазарева, за которого впоследствии вышла замуж.

— Угрызения совести, наверное, были, но я на тот момент для себя поняла, что что-то не заладилось, я для себя страницу закрыла и пошла дальше со всем грузом ошибок. Но штамп-то стоит формально, — рассказала Чурикова в интервью для YouTube-канала Super.

Телеведущая вспомнила, что расставание с первым супругом Иваном Цыбиным проходило со скандалами:

— Все, как мы любим: «Да как ты могла!» А я про себя думаю: «А правда… Как я могла?» Но во всей этой ситуации я думала: «А почему ко мне все вопросы?» Как в песне, которую пел Григорий Викторович: «Мне стало скучно! Я тебе не верю!» Когда ты для себя решил все вопросы, ты не понимаешь, чего тогда от тебя хотят. Я не говорю, что я такая Дюймовочка и молодец. Формально все это плохо, так делать нельзя, потому что брак должен быть выбором зрелых людей. Тогда вопрос измен не стоит, — объяснила телеведущая.

В 2009 году у телеведущей и ее нового возлюбленного — продюсера Дениса Лазарева — родилась дочь Таисия. Но узаконить отношения пара решила только в 2011 году. В 2015 году они объявили о расставании.

Чурикова рассказала, что сейчас находится в отношениях, но без штампа в паспорте.

Телеведущая комментирует прямые эфиры Евровидения на протяжении многих лет. Грузия, Румыния и Азербайджан в этом году заявили об изменении своих оценок жюри во время голосования. Страны обвинили организаторов песенного конкурса в подтасовке баллов. Телеведущая рассказала «Вечерней Москве», почему на конкурсе произошла путаница с баллами.