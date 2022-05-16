«Кризисный сценарий»: Чурикова объяснила, почему на Евровидении произошел скандал с баллами

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Грузия, Румыния и Азербайджан заявили об изменении своих оценок жюри во время голосования на Евровидении. Страны обвинили организаторов песенного конкурса в подтасовке баллов. Комментатор Евровидения Яна Чурикова рассказала «Вечерней Москве», почему на конкурсе произошла путаница с баллами.

— Ситуация из разряда «проблемки с коммуникацией» — это бич любой крупной организации. ЕВС (Европейский вещательный союз — прим. «ВМ») не исключение. Организаторам стоит проще и доступнее объяснять каналам–вещателям до момента форс–мажора все варианты кризисных сценариев. В этом году произошел один из них. А также четче и быстрее доносить суть проблемы и методы решения, когда все уже происходит, — пояснила Чурикова.

По ее словам, на конкурсе существует что-то вроде независимого аудитора по процессу подсчета голосов.

— Ему не понравились баллы от жюри шести стран. По каким причинам это произошло, пока что не разглашается. Это Азербайджан, Грузия, Сан-Марино, Польша, Румыния и Черногория. А значит, запускается процедура «среднего балла». От жюри этих стран должны быть засчитаны оценки, являющиеся средним арифметическим оценок стран с похожими привычками голосования. Во время финала ЕВС объявил о решении не засчитывать баллы от этих жюри. Для самих стран это стало сюрпризом. Неудивительно, что Азербайджан, Грузия и Румыния теперь требуют объяснений, ведь «средний балл», в итоге засчитанный, отличается от того, что ставили их жюри, — отметила Чурикова.

Комментатор конкурса также рассказала, что такая ситуация на Евровидении происходит не в первый раз.

— Похожая ситуация была с баллами от Белоруссии в 2019 году. Тогда член жюри обнародовал баллы до голосования, и ЕВС применил это же правило «среднего балла», — добавила Чурикова.

Напомним, что победителем Евровидения-2022 стал украинский музыкальный коллектив Kalush Orchestra с песней «Стефания». Группа получила 631 балл. Второе место заняла Великобритания, а третье — Испания. Россия не принимала участия в песенном конкурсе из-за решения организаторов в связи с ситуацией на Украине.