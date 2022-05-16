Азербайджан и Грузия обвинили организаторов «Евровидения» в подмене голосов

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Азербайджанская и грузинская делегации обвинили организаторов песенного конкурса «Евровидение» в нечестном распределении голосов. Об этом стало известно в понедельник, 16 мая.

По данным азербайджанского портала 1news.az, организаторы музыкального состязания сослались на технические неполадки, которые были якобы связаны с выходом в эфир и которые послужили причиной тому, что максимальный балл от страны достался Великобритании, а не Украине.

Портал «Новости-Грузия» также сообщил, что национальное жюри отдало свои баллы Украине, которые почему-то достались Великобритании, передает РИА Новости.

До этого глава румынской делегации Юлиана Марчук сообщила, что организаторы международного песенного конкурса «Евровидение» заменили выставленные членами жюри от Румынии оценки, отдав высший балл Украине вместо Молдавии.

Победителем Евровидения 2022 года стал украинский коллектив Kalush Orchestra. Аналитики оценили украинскую группу как фаворита музыкального конкурса. Шансы группы на победу после ее выхода в финал оценивались в 60 процентов.

После своего выступления артисты со сцены потребовали помочь их стране. Организаторы конкурса отказались считать этот лозунг политическим и не стали дисквалифицировать коллектив из восточноевропейской страны, который в итоге и стал победителем конкурса.