В Молдавии заявили о подмене оценок голосующих на Евровидении-2022

Евровидение

Организаторы международного песенного конкурса «Евровидение» заменили выставленные членами жюри от Румынии оценки, отдав высший балл Украине вместо Молдавии, сообщила в воскресенье, 15 мая, глава румынской делегации Юлиана Марчук.

— Мы были удивлены, обнаружив, что результат голосования румынского жюри не был учтен при подсчете итогового рейтинга, организаторы использовали другой набор оценок от имени жюри нашей страны, — сообщила она.

Марчук уточнила, что румынские специалисты поставили максимальный балл представителям Молдавии на песенном конкурсе. По информации главы делегации, в результате внесенных организаторами изменений Молдавия не получила от соседней Румынии ни одного очка, пишет РИА Новости.

Перед объявлением оценок Европейский вещательный союз отстранил жюри шести государств от конкурса на основании «неверной схемы голосования», однако не уточнил, какие именно страны. Во время объявления итогов голосования румынской стороны, представительница страны Эда Маркус не появилась на экране, вместо нее объявление сделал представитель Евровидения в итальянском Турине.

Победу в песенном конкурсе одержала украинская группа Kalush Orchestra.