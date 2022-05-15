«Все заточено против нас»: Пригожин прокомментировал итоги Евровидения

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Конкурс Евровидение давно является политизированным и не имеет никакого отношения к музыке. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал продюсер Иосиф Пригожин.

— Конкурс политизирован. Точка. Это не про музыку. Точка. Я 15 лет знал, что он политизирован: когда предали Валерию, никто за нее не заступился — отправили Приходько. С того момента я к ним отношусь абсолютно трезво, — пояснил продюсер.

Пригожин подчеркнул, что важно гордиться своими артистами и научиться себя уважать. По его словам, «порядочным, честным людям места под солнцем не так много», и еще тогда, когда на конкурс не пустили Юлию Самойлову, нужно было отказаться от участия в Евровидении.

Россия ничего не потеряет, если навсегда перестанет участвовать в конкурсе, уверен Пригожин.

— В том, что Украина победит, я не сомневался. Я был уверен, что именно эта игра и будет: это все заточено против нас. Евровидение — третьесортный конкурс. Вот за Олимпиаду обидно, за Паралимпийские игры обидно, а за это — не обидно, — заключил собеседник «ВМ».

14 мая в Турине прошел конкурс Евровидение-2022. Победу в нем одержал украинский музыкальный коллектив Kalush Orchestra.

Российские и белорусские артисты не принимали участия в международном песенном конкурсе из-за решения организаторов на фоне российской военной спецоперации на Украине.