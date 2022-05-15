Украинская группа победила на «Евровидении-2022»

Евровидение

Украинский музыкальный коллектив Kalush Orchestra стал победителем «Евровидения» 2022 года, сообщили организаторы конкурса исполнителей. Финал проходил в итальянском городе Турине вечером в субботу, 14 мая.

Букмекеры изначально считали украинскую группу фаворитом музыкального конкурса в этом году. Шансы Kalush Orchestra на победу после выхода коллектива в финальную часть состязаний оценивались в 60 процентов.

В этом году российские и белорусские артисты не принимают участия в международном песенном конкурсе из-за решения организаторов на фоне российской военной спецоперации на Украине.

После своего выступления украинские артисты со сцены потребовали помочь их стране. Организаторы «Евровидения» отказались считать этот лозунг политическим и не стали дисквалифицировать коллектив из восточноевропейской страны, который в итоге и стал победителем конкурса.

В апреле «Вечерняя Москва» сообщала, что Израиль отказался от участия в Евровидении в 2022 году в связи с забастовкой работников МИД этой страны.