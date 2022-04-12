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Израиль отказался от участия в конкурсе Евровидение-2022

Лейла Алиева

Общество
Израиль отказался от участия в конкурсе Евровидение-2022
Фото: Полина Наседкина / Вечерняя Москва

Израиль отказался от участия в международном конкурсе Евровидение-2022, который пройдет в Турине.

— Мы больше не в состоянии молчать перед сверхурочными работами и дежурствами без компенсации, перед отменой доплаты за риски. Пришло время спасать дипломатическую службу, — отметили в профсоюзе работников израильского МИД.

В связи с забастовкой представители национальной делегации Евровидения решили отказаться от участия в музыкальном конкурсе в этом году. В сложившейся ситуации они не могут рассчитывать на полную безопасность в Турине, уточняет Общественная Служба Новостей.

До этого музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высказал мнение, что Россия ничего не потеряет от исключения из участников Евровидения, которое превратилось в «нафталиновый» конкурс с двойными стандартами. Он заявил, что готов организовать в России конкурс лучше, чем Евровидение.

25 февраля Европейский вещательный союз (EBU) объявил, что Россия не сможет участвовать в Евровидении-2022. Решение, как уточняется, приняли из-за обеспокоенности ситуацией вокруг Украины.

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