Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Пригожин пообещал сделать в России конкурс лучше «Евровидения»

Ирина Игнатенко

Общество
Пригожин пообещал сделать в России конкурс лучше «Евровидения»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия ничего не потеряет от исключения из «Евровидения», которое превратилось в «нафталиновый» конкурс с двойными стандартами. Такое мнение высказал музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Он отметил, что России давно нужно было прекратить участвовать в этом конкурсе. По его словам, на «Евровидении» нет ни хороших исполнителей, ни ярких хитов, этот конкурс себя изжил и не несет никакую новизну или философию.

Пригожин добавил, что готов организовать в России свой конкурс, который будет гораздо лучше.

— Я готов организовать в России конкурс лучше, чем «Евровидение». Поручите мне, и я это сделаю. Надо уважать право человека, а понятие демократии перечеркнуто, свобода слова давно забыта, — отметил продюсер в комментарии НСН.

Пригожин добавил, что культура и спорт должны выступать объединяющим началом для людей из разных стран.

Ранее Европейский вещательный союз (EBU) объявил, что Россия не сможет участвовать в «Евровидении-2022». Решение, как уточняется, приняли из-за беспокойства EBU о кризисе на Украине.

Читайте также:
Конкурсы Иосиф Пригожин Евровидение
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Где находится рай

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Мария Лазутова
Мария Лазутова

Детям важен личный пример

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Грустное серебро

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев

Надо развивать свое движение, а не думать о давлении

Все мнения
О проекте