Пригожин пообещал сделать в России конкурс лучше «Евровидения»

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия ничего не потеряет от исключения из «Евровидения», которое превратилось в «нафталиновый» конкурс с двойными стандартами. Такое мнение высказал музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Он отметил, что России давно нужно было прекратить участвовать в этом конкурсе. По его словам, на «Евровидении» нет ни хороших исполнителей, ни ярких хитов, этот конкурс себя изжил и не несет никакую новизну или философию.

Пригожин добавил, что готов организовать в России свой конкурс, который будет гораздо лучше.

— Я готов организовать в России конкурс лучше, чем «Евровидение». Поручите мне, и я это сделаю. Надо уважать право человека, а понятие демократии перечеркнуто, свобода слова давно забыта, — отметил продюсер в комментарии НСН.

Пригожин добавил, что культура и спорт должны выступать объединяющим началом для людей из разных стран.

Ранее Европейский вещательный союз (EBU) объявил, что Россия не сможет участвовать в «Евровидении-2022». Решение, как уточняется, приняли из-за беспокойства EBU о кризисе на Украине.