ВГТРК и Первый канал объявили о выходе из Европейского вещательного союза

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

ВГТРК, Первый канал и Радио дом «Останкино» заявили о выходе из Европейского вещательного союза (ЕВС). Об этом стало известно в субботу, 26 февраля.

Такое решение связано с отстранением России от участия в Евровидении в 2022 году. Вещатели назвали ограничение «неуместным политическим жертвоприношением на музыкальном форуме, который всегда подчеркивал свой неполитический статус».

В заявлении отметили, что в 2016 году в конкурсе выиграла песня-манифест «1944». Однако через несколько лет организаторы Евровидения запретили Белоруссии участвовать в музыкальном конкурсе из-за политики.

Вещатели уточнили, что ЕВС исполняет волю Европейского союза и необъективно толкует термин «политика», пишет РИА Новости.

Вечером 25 февраля Россию исключили из конкурса «Евровидение» в 2022 году. Решение приняли из-за беспокойства ЕВС о кризисе на Украине. Конкурс понесет репутационный ущерб, если Россия примет в нем участие, добавили в союзе.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.