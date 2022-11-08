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Космонавт Федяев полетит к МКС на корабле Crew Dragon в феврале 2023 года

Полина Долганова
Общество
Космонавт Федяев полетит к МКС на корабле Crew Dragon в феврале 2023 года
Фото: РИА Новости

Космонавт государственной корпорации «Роскосмос» Андрей Федяев отправится на МКС на американском корабле Crew Dragon в феврале следующего года. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщили в пресс-службе компании.

Пуск ракеты-носителя Falcon-9 будет осуществляться с Космического центра им. Джона Кеннеди во Флориде. В состав экипажа также войдут астронавты НАСА Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также арабский космонавт Султан аль-Нейади.

Полет Федяева должен стать третьим в рамках соглашения между «Роскосмосом» и НАСА о перекрестных полетах, подытожили в пресс-службе.

25 октября грузовой корабль «Прогресс МС-20», пристыкованный к Международной космической станции, увеличил высоту орбиты точки на 880 метров, что позволило МКС уклониться от летящего в нее мусора.

Недавно в «Роскосмосе» сообщили, что ракета-носитель «Союз-2.1б» с тремя спутниками связи установлена на стартовый комплекс космодрома «Восточный». Когда она отправится на орбиту, космонавты приступят к новым научным экспериментам на высоте в сотни километров над Землей. Сами космонавты считают это будничной работой. Обозреватель «Вечерней Москвы» разбирается, какие важные задачи решаются сейчас, с кем продолжает, а может быть, начинает сотрудничество «Роскосмос».

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